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«Арсенал» разрешит Артете потратить более 230 млн евро на усиление состава летом

Дата публикации: 17-05-2023

В «Арсенале» готовы потратить на приобретение новых игроков в летнее межсезонье свыше 230 млн евро, пишет «The Times».

Руководство «пушкарей» довольно работой Микеля Артеты на посту наставника клуба и готово выделить ему существенный бюджет на усиление состава. В числе приоритетных целей специалист видит Мойсеса Кайседо из «Брайтона» и Деклана Райса, принадлежащего «Вест Хэму».

Среди других кандидатов на усиление значатся Мусса Диаби, контрактом которого владеет «Байер», и Рафинья, защищающий цвета «Барселоны». Также лондонцы проявляют интерес к Мэйсону Маунту.

«Арсенал», долгое время лидирующий в АПЛ, сейчас располагается на 2-й строчке. При этом «канониры» уже обеспечили себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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