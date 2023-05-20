Киевское "Динамо" впервые за 9 лет не сыграет в Лиге чемпионов

Дата публикации: 20-05-2023

Киевское "Динамо" потеряло математические шансы на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона-2022/23.

В матче 27-го тура УПЛ идущий вторым "Днепр-1" одержал победу над "Колосом" (2:1) и стал недостижим для "Динамо" в турнирной таблице.

Таким образом, киевляне потеряли математические шансы на выход в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

В последний раз "Динамо" не смогло квалифицироваться в ЛЧ по итогам сезона-2013/14. Тогда команда под руководством Олега Блохина финишировала четвертой.

В текущем сезоне "Динамо" набрало 50 очков в 26 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ.