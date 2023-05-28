Томас Тухель останется в "Баварии" на посту главного тренера команды

Дата публикации: 28-05-2023

Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что Томас Тухель останется в клубе на посту главного тренера команды.

Напомним, "Бавария" в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии.

"Не понимаю, почему он не должен продолжить работу на посту главного тренера команды. Мы абсолютно уверены в Томасе Тухеле, это один из лучших тренеров в Европе", — приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.