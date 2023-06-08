Обамеянг может оказаться в Саудовской Аравии

Дата публикации: 08-06-2023

Фабрицио Романо утверждает, что саудовские клубы интересуются Пьером-Эмериком Обамеянгом. По данным инсайдера, форвард «Челси» может перейти в «Аль-Шабаб» или «Аль-Ахли».



Габонец с большой долей вероятности уйдет из лондонского клуба в летнее межсезонье. Сам нападающий хотел бы продолжить карьеру в европейской команде. Зимой он мог перебраться в «Лос-Анджелес», но отказался от перехода в МЛС.



«Челси» подписал Обамеянга в сентябре 2022 года, заплатив за него 12 млн евро. Соглашение 33-летнего центрфорварда с «аристократами» действует до середины 2024 года. В минувшем сезоне габонец провел за «Челси» 21 встречу, отметившись 3 забитыми мячами и 1 ассистом.



Рыночный ценник на Обамеянга составляет 7 млн евро (по версии «Transfermarkt»).