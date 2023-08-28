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Источник: Магомед-Шапи Сулейманов перейдет в греческий «Арис» на правах аренды

Дата публикации: 28-08-2023

В Telegram-канале Ивана Карпова появилась информация о возможном переходе Магомеда-Шапи Сулейманова в «Арис». Состав греческой команды он пополнит в рамках договора аренды с опцией выкупа за 1 млн евро. Компенсацию за аренду 23-летнего игрока «Краснодар», владеющий его контрактом, не получит, поскольку она будет бесплатной.

Шапи обучался футболу в академии «быков». В основе краснодарской команды вингер дебютировал в 2017 году. Соглашение с ним рассчитано до середины 2024 года.

Ранее «Краснодар» дважды отдавал Шапи в аренду. В сезоне 2021/2022 он выступал за турецкий «Гиресунспор».

В минувшем сезоне вингер защищал цвета «Хапоэля» из Беэр-Шева. В активе Шапи 35 встреч за израильскую команду (5 забитых мячей, 6 голевых пасов).

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