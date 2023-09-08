Терри может стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии

Дата публикации: 08-09-2023

Джон Терри может стать наставником «Аль-Шабаба». Издание «The Sun» пишет, что стороны близки к согласованию условий сотрудничества.



В «Аль-Шабабе» уверены, что у Терри есть необходимые для управления командой качества, а его авторитет позволит подписать звездных новичков. В настоящий момент специалист работает с академией «Челси». При этом лондонцы не намерены препятствовать его уходу.



До 2017 года Терри защищал цвета «аристократов», воспитанником академии которых он является. Вместе с «Челси» он побеждал в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Карьеру футболиста Джон завершил в 2018 году.



Помимо «Челси», в тренерской карьере Терри значатся «Астон Вилла» и «Лестер». В обоих случая он занимал должность ассистента главного тренера.