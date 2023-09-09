«Ньюкасл» близок к продлению контракта с Бруно Гимарайнсом

Дата публикации: 09-09-2023

Фабрицио Романо написал в «Twitter», что «Ньюкасл» заметно продвинулся в переговорах по пролонгации соглашения с Бруно Гимарайнсом. Стороны обсуждали условия нового контракта последние 10 дней. При этом переговоры держались в секрете. В настоящий момент футболист и клуб близки к достижению договоренности, но заключительные детали сделки еще предстоит согласовать.



Гимарайнс пополнил состав английской команды в январе прошлого года. «Сороки» заплатили «Лиону» за его трансфер 42,1 млн евро.



В сезоне 2023/2024 на счету опорника 4 встречи за «Ньюкасл» (без результативных действий).



Рыночная стоимость Гимарайнса составляет 70 000 000 евро («Transfermarkt»). Трудовые отношения с 25-летним бразильцем истекают летом 2026 года.