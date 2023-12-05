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«Барселона» рассматривает возможность продажи Левандовски летом

Дата публикации: 05-12-2023

«Барселона» задумалась о расставании с Робертом Левандовски следующим летом. Об этом пишет «Barca Universal».

Сообщается, что в клубе обеспокоены формой польского бомбардира и готовятся к будущей замене. В частности, главный тренер «сине-гранатовых» Хави намерен дать шанс бразильскому новичку Витору Роке, который присоединится к каталонцам уже в январе.

Контракт Левандовски рассчитан до лета 2026 года, в договоре предусмотрена опция продления еще на сезон. Сообщается, что 35-летним поляком интересуются несколько клубов из Саудовской Аравии.

Левандовски в нынешнем сезоне провел 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых сумел отличиться 8 голами и 4 ассистами.

«Барса» занимает третье место в Примере, отставая от «Реала» и «Жироны» на четыре очка.

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