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Маунт вернулся к командным тренировкам в «МЮ»

Дата публикации: 12-03-2024

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении полузащитника Мэйсона Маунта к командным тренировкам.

25-летний англичанин не выходил на поле из-за травмы вот уже четыре месяца. Пока что не сообщается, когда конкретно он сможет вернуться в игру. Ожидается, что новая информация по этому поводу может быть озвучена в пятницу, 15 марта, на пресс-конференции главного тренера Эрика тен Хага.

Маунт перешел в «МЮ» из «Челси» летом прошлого года. Сообщалось, что руководство «красных дьяволов» заплатило за 24-летнего игрока 55 млн фунтов. Еще 5 миллионов будут прописаны в контракте в виде бонусов.

В текущем сезоне хавбек сыграл лишь 12 матчей, отметился одним ассистом.

«Манкунианцы» идут на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ (47 очков). 17 марта команда Эрика тен Хага примет «Ливерпуль» в четвертьфинале Кубка Англии.

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