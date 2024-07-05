1xBet продлил партнерское соглашение с ФК Барселона

Дата публикации: 05-07-2024

Бренд, специализирующийся на онлайн-технологиях и беттинге, продлил договор с клубом еще на пять лет — до июня 2029 года.

ФК Барселона и 1xBet продлили свое партнерство, в рамках которого бренд азартных онлайн-игр останется Глобальным Партнером и Официальным Беттинг-Партнером ФК Барселона еще на пять сезонов — до июня 2029 года.

Продление договора обусловлено доверием компании к всемирно известному бренду ФК Барселона, который стремится расширять список своих партнеров и укреплять плодотворные партнерские отношения, подобные тем, которые есть у клуба с 1xBet.

Договор предусматривает размещение бренда на различных международных цифровых рекламных платформах клуба, доступ к игрокам мужской, женской и молодежной команд для создания рекламного контента. Также в качестве новой опции 1xBet получит доступ к Barca Legends.

Заявление Джули Гиу, вице-президента по маркетингу ФК Барселона:

«Продление договора с 1xBet — это укрепление долгосрочного сотрудничества, которое поможет нам оптимизировать нашу коммерческую стратегию в глобальной сфере. Наша цель — продолжить работать вместе, как и прежде, с эталонным брендом на рынке онлайн-технологий и гемблинга».

Заявление Алекса Соммерса, представителя 1xBet:

«Мы рады продолжить наше партнерство с одним из самых известных спортивных брендов в мире. В бизнесе, как и в спорте, важно быть в команде с надежным партнером и упорно работать для достижения результатов. Продление договора с ФК Барселона подтверждает, что мы находимся на правильном пути».

О компании 1xBet

1xBet — всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и азартных игр. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий и играть в самые популярные онлайн игры от лучших провайдеров, а сайт и приложение букмекера доступны на 70 языках. В список официальных партнеров 1xBet входят ФК «Барселона», «Пари Сен-Жермен», ЛОСК Лилль, итальянская Серия А, Африканская конфедерация футбола и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно номинировалась и получала профессиональные награды, такие как IGA, SBC, SEA, G2E Asia и EGR Operator Awards.

О ФК Барселона

ФК Барселона был основан в 1899 году, и в настоящее время его членами являются более 144 000 человек. Он имеет более чем 120-летнюю историю и считается величайшим мультиспортивным клубом в мире. Клуб, глубоко укоренённый в своем городе и стране, имеет глобальное мировоззрение, а его официальные штаб-квартиры расположены на трех континентах: в Барселоне, Гонконге и Нью-Йорке.

Барса стремится изменить мир с помощью спортивного мастерства, а также через инновационный центр Barça Innovation Hub, который распространяет знания и новаторство. Также клуб известен своей приверженностью социальным инициативам, которые реализует через FC Barcelona Foundation, и работой по воспитанию мальчиков и девочек в духе позитивных ценностей спорта. В последние годы Барса значительно расширила свою аудиторию и теперь имеет более 486 миллионов поклонников в социальных сетях.