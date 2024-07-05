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Пакета останется в «Вест Хэме», несмотря на интерес «Фламенго»

Дата публикации: 05-07-2024

Атакующий хавбек «Вест Хэм Юнайтед» Лукас Пакета не покинет ряды лондонского клуба этим летом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский футболист не вернется на родину, несмотря на интерес к нему со стороны «Фламенго». Ранее сообщалось, что «красно-чёрные» отправили запрос по игроку в «Вест Хэм».

Пакета примкнул к «молотобойцам» летом 2022 года. До этого он играл за «Лион». В минувшем сезоне на его счету 43 матча во всех турнирах, восемь голов и семь результативных передач.

«Трансфермаркт» оценивает 26-летнего полузащитника в € 65 млн. Его соглашение с англичанами действует до конца июня 2027 года.

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