Пакета останется в «Вест Хэме», несмотря на интерес «Фламенго»

Дата публикации: 05-07-2024

Атакующий хавбек «Вест Хэм Юнайтед» Лукас Пакета не покинет ряды лондонского клуба этим летом.



По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский футболист не вернется на родину, несмотря на интерес к нему со стороны «Фламенго». Ранее сообщалось, что «красно-чёрные» отправили запрос по игроку в «Вест Хэм».



Пакета примкнул к «молотобойцам» летом 2022 года. До этого он играл за «Лион». В минувшем сезоне на его счету 43 матча во всех турнирах, восемь голов и семь результативных передач.



«Трансфермаркт» оценивает 26-летнего полузащитника в € 65 млн. Его соглашение с англичанами действует до конца июня 2027 года.