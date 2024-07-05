«Барселона» хочет перехватить английского игрока у «Реала»

Дата публикации: 05-07-2024

На защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи появился еще один претендент из Испании. На днях в СМИ сообщалось о том, что «Реал» рассматривает возможность покупки игрока «орлов».



По последним данным, заполучить Гехи также рассчитывает каталонская «Барселона». Правда, что касается «сине-гранатовых», то осуществить трансфер 23-летнего англичанина им будет куда сложнее, чем мадридцам, поскольку клуб уже не первый год испытывает финансовые трудности.



Рыночная стоимость центрбека сборной Англии составляет 38 000 000 евро. При этом ожидается, что после выступления на Евро-2024 он может существенно подорожать.



Гехи связан контрактом с «Пэлас» до лета 2026 года.



Источник – «Todofichajes».