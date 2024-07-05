05:07 ()
Свернуть список

«Барселона» хочет перехватить английского игрока у «Реала»

Дата публикации: 05-07-2024

На защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи появился еще один претендент из Испании. На днях в СМИ сообщалось о том, что «Реал» рассматривает возможность покупки игрока «орлов».

По последним данным, заполучить Гехи также рассчитывает каталонская «Барселона». Правда, что касается «сине-гранатовых», то осуществить трансфер 23-летнего англичанина им будет куда сложнее, чем мадридцам, поскольку клуб уже не первый год испытывает финансовые трудности.

Рыночная стоимость центрбека сборной Англии составляет 38 000 000 евро. При этом ожидается, что после выступления на Евро-2024 он может существенно подорожать.

Гехи связан контрактом с «Пэлас» до лета 2026 года.

Источник – «Todofichajes».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close