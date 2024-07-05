Де Брёйне готов перейти в саудовский «Аль-Иттихад»

Дата публикации: 05-07-2024

«Ман Сити» может лишиться одного из своих многолетних лидеров.



Как стало известно журналисту Руди Галетти, Кевин де Брёйне намерен продолжить карьеру в Саудовской Аравии. У бельгийца есть устная договоренность с «Аль-Иттихадом».



Подчеркивается, что в переговорном процессе также приняли участие представители Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF).



В ближайшее время должны состояться контакты между «Аль-Иттихадом» и «Манчестер Сити».



Де Брёйне защищает цвета «горожан» с 2015 года. За девять сезонов он провел 382 игры (102 забитых мяча / 170 голевых передач).



Действующий контракт 33-летнего бельгийца с командой Хосепа Гвардиолы истекает следующим летом. Эксперты Transfermarkt.de оценивают Кевина в 50 миллионов евро.