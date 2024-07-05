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«МЮ» договорился с новым форвардом – известно имя

Дата публикации: 05-07-2024

«Манчестер Юнайтед» приближается к приобретению первого летнего новичка, о чем информирует «CaughtOffside».

«Манкунианцам» наконец удалось согласовать условия сотрудничества с центрфорвардом «Болоньи» Джошуа Зиркзее. В настоящее время ведутся переговоры на уровне клубов. Потенциальная сделка оценивается в 34 млн фунтов (около € 40 евро).

Отмечается, что англичане выиграли борьбу за 23-летнего нидерландского футболиста у «Милана».

Зиркзее перебрался в «Болонью» из «Баварии» в 2022 году. В прошедшем розыгрыше Серии А в активе нападающего 34 встречи с 11 забитыми мячами и 5 ассистами.

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