ЦСКА усилился экс-форвардом «Ред Булл Зальцбурга»

Дата публикации: 08-07-2024

Нападающий сборной Мали Секу Койта продолжит карьеру в московском ЦСКА.



Пресс-служба «армейцев» сообщила, что с 24-летним футболистом заключено соглашение со сроком действия до 2027 года. Новичок «красно-синих» взял себе 20-й игровой номер.



Койта является выпускником академии «Ред Булл Зальцбург». За основную команду австрийского гранда он провел 106 матчей, занеся в свой актив 43 гола и 21 результативную передачу. Этим летом трудовой договор Секу с «быками» подошел к концу, потому центрфорвард находился в статусе свободного агента.



В футболке национальной сборной Койта выходил на поле 27 раз (4 забитых мяча).



Transfermarkt.de оценивает Секу в 4 000 000 евро.