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«Аль-Хиляль» хочет перехватить трансферную цель «Челси»

Дата публикации: 08-07-2024

Саудовский «Аль-Хиляль» нацелен на приобретение правого вингера ПСВ. Речь идет о Жоане Бакайоко.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, клуб из Эр-Рияда собирается навязать борьбу «Челси», который также имеет виды на перспективного бельгийца.

Подчеркивается, что руководство «Аль-Хиляля» готово предложить ПСВ за 21-летнего игрока такую сумму, от которой эйндховенцы вряд ли смогут отказаться. Однако судьба трансфера будет зависеть от желания самого Жоана, поскольку он может не согласиться на переезд в Саудовскую Аравию на столь раннем этапе карьеры.

В сезоне-23/24 Бакайоко был задействован в 48 встречах на клубном уровне. В них он заработал 28 очков по системе «гол + пас» (14 + 14).

С марта прошлого года вингер вызывается в сборную Бельгии. В футболке национальной команды Бакайоко, оцениваемый экспертами «Transfermartk» в € 45 млн, сыграл 14 матчей.

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