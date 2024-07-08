«Боруссия» Д купила защитника «Штутгарта» Антона

Дата публикации: 08-07-2024

Вальдемар Антон сменил клуб внутри Бундеслиги, перейдя из «Штутгарта» в дортмундскую «Боруссию».



Защитник подписал контракт до середины 2028 года. В новой команде он заменит Матса Хуммельса, с которым «шмели» расстались по окончании сезона.



Ранее немецкий таблоид «Bild» сообщал, что боссы «Боруссии» решили воспользоваться опцией выкупа футболиста за 22 500 000 евро.



В сезоне-2023/24 Антон поучаствовал в 37 матчах во всех соревнованиях, отличившись 1 голом и 4 результативными пасами.



Добавим, что в марте этого года 27-летний центрдеф впервые получил вызов в сборную Германии. На Евро-2024 Вальдемару довелось сыграть дважды: 1 минуту с Францией и 90 минут против Украины.