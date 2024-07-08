10:16 ()
Свернуть список

«Боруссия» Д купила защитника «Штутгарта» Антона

Дата публикации: 08-07-2024

Вальдемар Антон сменил клуб внутри Бундеслиги, перейдя из «Штутгарта» в дортмундскую «Боруссию».

Защитник подписал контракт до середины 2028 года. В новой команде он заменит Матса Хуммельса, с которым «шмели» расстались по окончании сезона.

Ранее немецкий таблоид «Bild» сообщал, что боссы «Боруссии» решили воспользоваться опцией выкупа футболиста за 22 500 000 евро.

В сезоне-2023/24 Антон поучаствовал в 37 матчах во всех соревнованиях, отличившись 1 голом и 4 результативными пасами.

Добавим, что в марте этого года 27-летний центрдеф впервые получил вызов в сборную Германии. На Евро-2024 Вальдемару довелось сыграть дважды: 1 минуту с Францией и 90 минут против Украины.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close