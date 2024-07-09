Соболев близок к переходу в «Зенит» за € 12 млн с учётом бонусов

Дата публикации: 09-07-2024

Все идет к тому, что Александр Соболев сменит «Спартак» на «Зенит», передает «Чемпионат».



По данным интернет-ресурса, «красно-белые» получат за своего футболиста компенсацию в размере 12 миллионов евро с учетом бонусов.



В новой команде минимальный доход форварда составит почти два миллиона евро за сезон. Однако за счет премиальных и подписного бонуса, поделенного на каждый год контракта, он сможет зарабатывать значительно больше, чем в «Спартаке».



Соболев находится на контракте у московского клуба с 2020 года. Всего на счету Александра 139 игр с 58 забитыми мячами и 32 ассистами.



Также в послужном списке 27-летнего бомбардира 15 матчей с 6 голами за сборную России.



«Трансфермаркт» оценивает Соболева в 7,5 млн евро.