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Индзаги продлит контракт с «Интером» – раскрыты подробности

Дата публикации: 09-07-2024

Симоне Индзаги продолжит свою деятельность на посту главного тренера «Интера». Вскоре стороны должны объявить о заключении новой сделки. Информацией поделился известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что трудовой договор 48-летнего специалиста с «нерадзурри», истекающий 30 июня 2025 года, будет продлен еще на год. По условиям нового контракта, Симоне будет зарабатывать 6,5 млн евро в год. А в случае, если его команда выиграет Серию А, наставник получит бонус, равный 2 миллионам евро.

Напомним, по ходу минувшей кампании «Интер» набрал 94 очка и стал чемпионом Италии. Новый розыгрыш Серии А стартует 17 августа.

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