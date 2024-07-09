23:20 ()
Свернуть список

«Фиорентина» объявила о трансфере Кина из «Ювентуса»

Дата публикации: 09-07-2024

Центральный нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин продолжит карьеру в «Фиорентине», о чем информирует пресс-служба флорентийского клуба.

По данным «Transfermarkt», 24-летний игрок поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2029 года.

Официальный сайт «Юве» сообщает, что Кин был продан за 13 000 000 евро, которые «лилии» обязуются выплатить в течение четырех финансовых лет. Кроме того, в будущем туринцы получат еще € 5 млн в виде бонусных отчислений.

Кин обучался футболу в академии «Ювентуса». В сезоне-23/24 он провел 19 встреч (650 минут на поле) в Серии А (без результативных действий).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close