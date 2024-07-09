«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере защитника «Ювентуса»

Дата публикации: 09-07-2024

«Пари Сен-Жермен» положил глаз на молодого защитника «Ювентуса». Речь идет о Дине Хёйсене.



Как стало известно журналисту Николо Скира, французский гранд предложил испанцу контракт на пять лет, на что тот ответил согласием. Однако у «красно-синих» возникли трудности в переговорах с «Юве». Дело в том, что боссы «бьянконери» хотят выручить с продажи игрока 30 000 000 евро, но «ПСЖ» не готов платить больше 20 миллионов.



Хёйсен – воспитанник «Малаги». К клубу из Турина присоединился в 2022 году. Вторую часть прошлого сезона 19-летний центрбек провел в «Роме» (аренда). В 13 матчах за «джаллоросси» он забил два гола и отдал один результативный пас.



Испанец связан контрактными обязательствами с «Ювентусом» до 30.06.2028.