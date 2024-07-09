«Краснодар» интересуется защитником Баринаги из «Бельграно»

Дата публикации: 09-07-2024

«Краснодар» рассматривает возможность подписания крайнего защитника «Бельграно» Хуана Баринаги. Об этом сообщает журналист Клаудио Висенте.



Подчеркивается, что «быки» провели переговоры с представителями 23-летнего аргентинца, но при этом официального предложения в адрес «Бельграно» пока не поступало.



Ранее стало известно о желании «чёрно-зелёных» заполучить в свои ряды правого фулбека Гастона Мартинеру из «Расинг Клаб». Инсайдер Леандро Андонио рассказал, что российский клуб хочет выкупить 70% прав на уругвайского игрока за 4 500 000 долларов. Однако руководители «Расинга» согласны продать только 60%.



Баринага в этом сезоне выходил на поле 24 раза (2 гола, 3 ассиста). В активе Мартинеры также пять очков по системе «гол + пас» (2 + 3), которые он оформил в 15 матчах на клубном уровне.



Портал Transfermarkt.de оценивает футболистов в 4 и 2,2 млн евро соответственно.