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Гарначо может сменить «Манчестер Юнайтед» на испанский топ-клуб

Дата публикации: 16-03-2025 16:05

Алехандро Гарначо может покинуть «МЮ», пишет ресурс «Todofichajes». К аргентинцу предметный интерес проявляет «Атлетико».

В стан «красных дьяволов» вингер попал в юном возрасте. Примечательно, что в академию «красных дьяволов» он перебрался из системы «Атлетико».

Действующее соглашение 20-летнего аргентинца с «Юнайтед» истекает в 2028 году. В сезоне 2024/2025 Гарначо принял участие в 44 поединках (8 забитых мячей, 8 результативных передач).

Ориентировочный ценник на футболиста составляет 50 млн евро (по данным ресурса Transfermarkt.de).

В сборной Аргентины Гарначо дебютировал в 2023 году. Всего на его счету 8 матчей за национальную команду (без забитых мячей).

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