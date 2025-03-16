Гарначо может сменить «Манчестер Юнайтед» на испанский топ-клуб

Дата публикации: 16-03-2025 16:05

Алехандро Гарначо может покинуть «МЮ», пишет ресурс «Todofichajes». К аргентинцу предметный интерес проявляет «Атлетико».



В стан «красных дьяволов» вингер попал в юном возрасте. Примечательно, что в академию «красных дьяволов» он перебрался из системы «Атлетико».



Действующее соглашение 20-летнего аргентинца с «Юнайтед» истекает в 2028 году. В сезоне 2024/2025 Гарначо принял участие в 44 поединках (8 забитых мячей, 8 результативных передач).



Ориентировочный ценник на футболиста составляет 50 млн евро (по данным ресурса Transfermarkt.de).



В сборной Аргентины Гарначо дебютировал в 2023 году. Всего на его счету 8 матчей за национальную команду (без забитых мячей).