Аякс - АЗ Алкмар 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 17:45
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
16 Марта 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - АЗ Алкмар, которое состоится 16 Марта 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
АЗ Алкмар
Алкмар
|16
|вр
|Лима Матеус
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|31
|зщ
|Йорти Мокио
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|9
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Мика Годтс
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|16
|пз
|Сеия Маикума
|8
|пз
|Йорди Класи
|11
|пз
|Ибрахим Садик
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|21
|нп
|Эрнест Поку
|9
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 2
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|18.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|08.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 2
|03.03.2022
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 2
|12.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 2
|25.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|27.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 2 3 : 4
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|63
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|55
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|26
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|24
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|25
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|25
|32
|9
|Херенвен
|25
|30
|10
|НЕК Неймеген
|26
|29
|11
|НАК Бреда
|26
|29
|12
|Гронинген
|24
|28
|13
|Хераклес
|25
|27
|14
|ПЕК Зволле
|25
|25
|15
|Спарта
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|26
|15