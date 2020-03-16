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Аякс - АЗ Алкмар 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 17:45
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
16 Марта 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Аякс
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - АЗ Алкмар, которое состоится 16 Марта 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
АЗ Алкмар
Алкмар
16 Бразилия вр Лима Матеус
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
31 Бельгия зщ Йорти Мокио
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
23 Нидерланды нп Стивен Бергёйс
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
11 Бельгия нп Мика Годтс
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
18 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
6 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
16 Япония пз Сеия Маикума
8 Нидерланды пз Йорди Класи
11 Гана пз Ибрахим Садик
28 Нидерланды пз Зико Бюрместер
21 Нидерланды нп Эрнест Поку
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала АЗ Алкмар2 : 0Аякс
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур АЗ Алкмар2 : 1Аякс
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур АЗ Алкмар2 : 0Аякс
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс1 : 2АЗ Алкмар
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс0 : 0АЗ Алкмар
18.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар2 : 1Аякс
08.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар2 : 2Аякс
03.03.2022 Кубок Нидерландов 1/2 финала АЗ Алкмар0 : 2Аякс
12.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс1 : 2АЗ Алкмар
25.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Аякс2 : 0АЗ Алкмар
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 4 : 1Аякс
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 0 : 1Аякс
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Аякс1 : 2
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 0 : 1Аякс
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Аякс2 : 0
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1АЗ Алкмар
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч АЗ Алкмар1 : 0
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 3 : 1АЗ Алкмар
27.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала 2 : 2 3 : 4АЗ Алкмар
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур АЗ Алкмар1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2563
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2555
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2649
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2444
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2541
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2532
9 Херенвен2530
10 НЕК Неймеген2629
11 НАК Бреда2629
12 Гронинген2428
13 Хераклес2527
14 ПЕК Зволле2525
15 Спарта2524
16
Стыковая зона
Виллем II2524
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2615

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