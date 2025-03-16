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ПСЖ - Марсель 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 21:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
16 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
ПСЖ
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Марсель, которое состоится 16 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Марсель
Марсель
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
35БразилиязщЛукас Бералдо
51ЭквадорзщВильям Пачо
21ФранциязщЛукас Эрнандес
14ФранцияпзДезире Дуэ
17Португалияпз Витинья
87ПортугалияпзЖоау Невеш
29ФранциянпБрэдли Баркола
10ФранциянпУсман Дембеле
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
1АргентинаврХеронимо Рульи
5АргентиназщЛеонардо Балерди
77Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
3ФранциязщКентен Мерлен
21ФранцияпзВалентин Ронжье
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
22АлжирпзИсмаэль Беннасер
25ФранцияпзАдриен Рабьо
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
44БразилияпзЛуис Энрике
9ФранциянпАмин Гуири
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
27.10.2024Франция — Лига 19-й турМарсель0 : 3ПСЖ
31.03.2024Франция - Лига 127-й турМарсель0 : 2ПСЖ
24.09.2023Франция - Лига 16-й турПСЖ4 : 0Марсель
26.02.2023Франция - Лига 125-й турМарсель0 : 3ПСЖ
08.02.2023Кубок Франции1/8 финалаМарсель2 : 1ПСЖ
16.10.2022Франция - Лига 111-й турПСЖ1 : 0Марсель
17.04.2022Франция - Лига 132-й турПСЖ2 : 1Марсель
24.10.2021Франция - Лига 111-й турМарсель0 : 0ПСЖ
07.02.2021Франция - Лига 124-й турМарсель0 : 2ПСЖ
13.01.2021Суперкубок ФранцииФиналПСЖ2 : 1Марсель
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч0 : 1 1 : 4ПСЖ
08.03.2025Франция — Лига 125-й тур1 : 4ПСЖ
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчПСЖ0 : 1
01.03.2025Франция — Лига 124-й турПСЖ4 : 1
26.02.2025Кубок Франции1/4 финала0 : 7ПСЖ
08.03.2025Франция — Лига 125-й турМарсель0 : 1
02.03.2025Франция — Лига 124-й турМарсель2 : 0
22.02.2025Франция — Лига 123-й тур3 : 0Марсель
15.02.2025Франция — Лига 122-й турМарсель5 : 1
09.02.2025Франция — Лига 121-й тур0 : 2Марсель
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2549
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2644
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2542
7 Страсбург2540
8 Ланс2536
9 Брест2536
10 Тулуза2534
11 Осер2632
12 Ренн2529
13 Нант2627
14 Анже2527
15 Реймс2522
16
Стыковая зона
Гавр2521
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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