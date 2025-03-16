ПСЖ - Марсель 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 21:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
16 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Марсель, которое состоится 16 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Марсель
Марсель
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|14
|пз
|Дезире Дуэ
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|77
|зщ
|Амар Дедич
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|22
|пз
|Исмаэль Беннасер
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|44
|пз
|Луис Энрике
|9
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|13.01.2021
|Суперкубок Франции
|Финал
|2 : 1
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1 1 : 4
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 4
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|4 : 1
|26.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 7
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|5 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|25
|42
|7
|Страсбург
|25
|40
|8
|Ланс
|25
|36
|9
|Брест
|25
|36
|10
|Тулуза
|25
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|25
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|25
|27
|15
|Реймс
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15