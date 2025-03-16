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Лион - Гавр 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 16:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
16 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Лион
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Гавр, которое состоится 16 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Гавр
Гавр
23БразилияврЛукас Перри
20ФранциязщСаэль Кумбеди
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
31СербияпзНеманья Матич
15СШАпзТаннер Тессманн
8ФранцияпзКорентин Толиссо
32АргентинанпТьяго Альмада
11БельгиянпМалик Фофана
10ФранциянпАлександр Ляказетт
1ФранцияврМатьё Горжелен
7ВенгриязщЛоик Него
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
8МароккозщЯсин Кехта
34ФранцияпзМахамаду Диавара
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
10ФранцияпзХосуэ Казимир
45СенегалнпИсса Сумаре
99ЕгипетнпАхмед Хассан
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
20.10.2024Франция — Лига 18-й турГавр0 : 4Лион
14.01.2024Франция - Лига 118-й турГавр3 : 1Лион
17.09.2023Франция - Лига 15-й турЛион0 : 0Гавр
15.02.2009Франция - Лига 124-й турЛион3 : 1Гавр
20.09.2008Франция - Лига 16-й турГавр0 : 1Лион
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матчЛион4 : 0
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур0 : 2Лион
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матч1 : 3Лион
02.03.2025Франция — Лига 124-й турЛион2 : 1
23.02.2025Франция — Лига 123-й турЛион2 : 3
09.03.2025Франция — Лига 125-й турГавр1 : 1
01.03.2025Франция — Лига 124-й тур3 : 4Гавр
23.02.2025Франция — Лига 123-й турГавр1 : 4
16.02.2025Франция — Лига 122-й турГавр1 : 3
08.02.2025Франция — Лига 121-й тур1 : 2Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2549
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2644
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2542
7 Страсбург2540
8 Ланс2536
9 Брест2536
10 Тулуза2534
11 Осер2632
12 Ренн2529
13 Нант2627
14 Анже2527
15 Реймс2522
16
Стыковая зона
Гавр2521
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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