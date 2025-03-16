Лион - Гавр 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 16:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
16 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Гавр, которое состоится 16 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Гавр
Гавр
|23
|вр
|Лукас Перри
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|31
|пз
|Неманья Матич
|15
|пз
|Таннер Тессманн
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|32
|нп
|Тьяго Альмада
|11
|нп
|Малик Фофана
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|1
|вр
|Матьё Горжелен
|7
|зщ
|Лоик Него
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|34
|пз
|Махамаду Диавара
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|45
|нп
|Исса Сумаре
|99
|нп
|Ахмед Хассан
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Дидье Дигар
История личных встреч
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|14.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|15.02.2009
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 1
|20.09.2008
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 4
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|25
|42
|7
|Страсбург
|25
|40
|8
|Ланс
|25
|36
|9
|Брест
|25
|36
|10
|Тулуза
|25
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|25
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|25
|27
|15
|Реймс
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15