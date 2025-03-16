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Страсбург - Тулуза 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 18:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
16 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Страсбург
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Тулуза, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Тулуза
Тулуза
1СербияврДжордже Петрович
22ФранциязщГела Дуэ
23ФранциязщМамаду Сарр
32АргентиназщВалентин Барко
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
6ФранцияпзФеликс Лемарешаль
8БразилияпзАндрей Сантос
15ШвецияпзСебастьян Нанаси
7ПортугалиянпДиегу Морейра
27АнглиянпСамуэль Амо-Амейо
10НидерландынпЭмануэль Эмега
16НорвегияврХьетиль Хёуг
19ФранциязщДжибриль Сидибе
4АнглиязщЧарли Крессвелл
3СШАзщМарк Маккензи
29ФранциязщДжейди Канво
17ЧилизщГабриэль Суасо
22АлжирпзРафик Мессали
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
15НорвегияпзАрон Дённум
9КамеруннпФранк Магри
80ГабоннпШави Бабика
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
12.01.2025Франция — Лига 117-й турТулуза1 : 2Страсбург
07.04.2024Франция - Лига 128-й турТулуза0 : 0Страсбург
27.08.2023Франция - Лига 13-й турСтрасбург2 : 0Тулуза
29.01.2023Франция - Лига 120-й турСтрасбург1 : 2Тулуза
23.10.2022Франция - Лига 112-й турТулуза2 : 2Страсбург
05.02.2020Франция - Лига 123-й турТулуза0 : 1Страсбург
07.12.2019Франция - Лига 117-й турСтрасбург4 : 2Тулуза
13.01.2019Франция - Лига 120-й турТулуза1 : 2Страсбург
03.11.2018Франция - Лига 112-й турСтрасбург1 : 1Тулуза
17.03.2018Франция - Лига 130-й турТулуза2 : 2Страсбург
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур0 : 1Страсбург
02.03.2025Франция — Лига 124-й тур0 : 1Страсбург
23.02.2025Франция — Лига 123-й турСтрасбург0 : 0
16.02.2025Франция — Лига 122-й тур0 : 2Страсбург
09.02.2025Франция — Лига 121-й турСтрасбург2 : 0
07.03.2025Франция — Лига 125-й турТулуза1 : 1
02.03.2025Франция — Лига 124-й тур0 : 4Тулуза
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур1 : 4Тулуза
15.02.2025Франция — Лига 122-й турТулуза0 : 1
09.02.2025Франция — Лига 121-й тур2 : 2Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2549
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2644
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2542
7 Страсбург2540
8 Ланс2536
9 Брест2536
10 Тулуза2534
11 Осер2632
12 Ренн2529
13 Нант2627
14 Анже2527
15 Реймс2522
16
Стыковая зона
Гавр2521
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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