Страсбург - Тулуза 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 18:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
16 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Тулуза, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|32
|зщ
|Валентин Барко
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|8
|пз
|Андрей Сантос
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|27
|нп
|Самуэль Амо-Амейо
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|16
|вр
|Хьетиль Хёуг
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|29
|зщ
|Джейди Канво
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|22
|пз
|Рафик Мессали
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|15
|пз
|Арон Дённум
|9
|нп
|Франк Магри
|80
|нп
|Шави Бабика
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 2
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 2
|13.01.2019
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|03.11.2018
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2018
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|07.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 4
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|25
|42
|7
|Страсбург
|25
|40
|8
|Ланс
|25
|36
|9
|Брест
|25
|36
|10
|Тулуза
|25
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|25
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|25
|27
|15
|Реймс
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15