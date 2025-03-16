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Пуща - Пяст 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 13:15
Стадион: Пуща (Неполомице, Польша), вместимость: 1000
16 Марта 2025 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 25-й тур
Пуща
Пяст

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуща - Пяст, которое состоится 16 Марта 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Пуща (Неполомице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пуща
Неполомице
Пяст
Гливице
История личных встреч
15.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур Пяст1 : 1Пуща
25.05.2024 Польша - Экстракласса 34-й тур Пуща1 : 0Пяст
12.03.2024 Польша - Экстракласса 17-й тур Пяст1 : 0Пуща
07.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 2 : 1Пуща
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Пуща0 : 1
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 2Пуща
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 2 : 0Пуща
10.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Пуща1 : 2
08.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Пяст0 : 3
01.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 0 : 1Пяст
21.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Пяст2 : 2
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 0Пяст
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Пяст1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2450
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2449
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2448
4 Погонь2543
5 Легия2440
6 Гурник З2540
7 Краковия2538
8 Мотор2536
9 ГКС Катовице2433
10 Пяст2433
11 Корона2432
12 Радомяк2531
13 Видзев2427
14 Сталь2523
15 Заглембе Л2422
16
Зона вылета
Пуща2422
17
Зона вылета
Лехия2521
18
Зона вылета
Шлёнск2518

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