Пуща - Пяст 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 13:15
Стадион: Пуща (Неполомице, Польша), вместимость: 1000
16 Марта 2025 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуща - Пяст, которое состоится 16 Марта 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Пуща (Неполомице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пуща
Неполомице
Пяст
Гливице
История личных встреч
|15.09.2024
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|25.05.2024
|Польша - Экстракласса
|34-й тур
|1 : 0
|12.03.2024
|Польша - Экстракласса
|17-й тур
|1 : 0
|07.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|2 : 0
|10.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|0 : 3
|01.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|21.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|24
|50
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|24
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|24
|48
|4
|Погонь
|25
|43
|5
|Легия
|24
|40
|6
|Гурник З
|25
|40
|7
|Краковия
|25
|38
|8
|Мотор
|25
|36
|9
|ГКС Катовице
|24
|33
|10
|Пяст
|24
|33
|11
|Корона
|24
|32
|12
|Радомяк
|25
|31
|13
|Видзев
|24
|27
|14
|Сталь
|25
|23
|15
|Заглембе Л
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Пуща
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Лехия
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|25
|18