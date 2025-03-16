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Райо Вальекано - Реал Сосьедад 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 19:30
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
16 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Райо Вальекано
Реал Сосьедад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Реал Сосьедад, которое состоится 16 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
5 Испания зщ Аридане Эрнандес
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
4 Испания пз Педро Диас
6 Сенегал пз Пате Сисс
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
17 Испания пз Унай Лопес
21 Испания нп Адриан Эмбарба
18 Испания нп Альваро Гарсия
1 Испания вр Алекс Ремиро
19 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
21 Марокко зщ Найеф Агер
12 Испания зщ Хавьер Лопес
17 Испания зщ Серхио Гомес
4 Испания пз Мартин Субименди
28 Испания пз Пабло Марин
16 Испания пз Хон Андер Оласагасти
11 Нидерланды нп Шеральдо Бекер
9 Исландия нп Орри Оускарссон
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад3 : 1Райо Вальекано
18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Реал Сосьедад1 : 2Райо Вальекано
27.01.2024 Испания - Примера 22-й тур Реал Сосьедад0 : 0Райо Вальекано
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Райо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Реал Сосьедад2 : 1Райо Вальекано
21.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Райо Вальекано0 : 2Реал Сосьедад
01.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Райо Вальекано1 : 1Реал Сосьедад
22.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Реал Сосьедад1 : 0Райо Вальекано
20.01.2019 Испания - Примера 20-й тур Райо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
25.09.2018 Испания - Примера 6-й тур Реал Сосьедад2 : 2Райо Вальекано
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 2 : 1Райо Вальекано
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Райо Вальекано1 : 1
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Райо Вальекано0 : 1
17.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 1 : 0Райо Вальекано
07.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Райо Вальекано1 : 0
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 4 : 1Реал Сосьедад
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Реал Сосьедад0 : 1
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Реал Сосьедад1 : 1
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 4 : 0Реал Сосьедад
26.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Реал Сосьедад0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2757
3
Лига чемпионов
Атлетико М2756
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2749
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2741
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Севилья2736
10 Райо Вальекано2736
11 Реал Сосьедад2734
12 Жирона2733
13 Хетафе2733
14 Осасуна2633
15 Эспаньол2728
16 Валенсия2727
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2727
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2816

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