Райо Вальекано - Реал Сосьедад 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 19:30
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
16 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Реал Сосьедад, которое состоится 16 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|4
|пз
|Педро Диас
|6
|пз
|Пате Сисс
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|17
|пз
|Унай Лопес
|21
|нп
|Адриан Эмбарба
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|19
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|28
|пз
|Пабло Марин
|16
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
|9
|нп
|Орри Оускарссон
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|21.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|22.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|25.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|17.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 0
|07.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 0
|26.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|41
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Севилья
|27
|36
|10
|Райо Вальекано
|27
|36
|11
|Реал Сосьедад
|27
|34
|12
|Жирона
|27
|33
|13
|Хетафе
|27
|33
|14
|Осасуна
|26
|33
|15
|Эспаньол
|27
|28
|16
|Валенсия
|27
|27
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|27
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|28
|16