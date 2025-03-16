Брест - Реймс 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 18:15
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
16 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Реймс, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Реймс
Реймс
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Юго Маньетти
|21
|пз
|Ромен Февр
|45
|пз
|Махди Камара
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|3
|зщ
|Хироки Сэкинэ
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|24
|пз
|Роман Гбане
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|30
|пз
|Джон Финн
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|22
|нп
|Умар Диаките
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Самба Диавара
История личных встреч
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|26.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 3
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|7 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|28.02.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|25.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 5
|21.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|25
|42
|7
|Страсбург
|25
|40
|8
|Ланс
|25
|36
|9
|Брест
|25
|36
|10
|Тулуза
|25
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|25
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|25
|27
|15
|Реймс
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15