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Брест - Реймс 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 18:15
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
16 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Брест
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Реймс, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Реймс
Реймс
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
25ФранциязщЖюльен Ле Кардиналь
22МализщМассадио Айдара
26ФранцияпзМатиас Перейра Лаж
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
8ФранцияпзЮго Маньетти
21ФранцияпзРомен Февр
45ФранцияпзМахди Камара
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
94ФранцияврЙеванн Диуф
3ЯпониязщХироки Сэкинэ
2КениязщДжозеф Окуму
18Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
24Кот-д'ИвуарпзРоман Гбане
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
30ИрландияпзДжон Финн
10МальтапзТедди Теума
7ЯпониянпДзюня Ито
17ЯпониянпКэито Накамура
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
МалиСамба Диавара
История личных встреч
26.10.2024Франция — Лига 19-й турРеймс1 : 2Брест
10.05.2024Франция - Лига 133-й турБрест1 : 1Реймс
17.09.2023Франция - Лига 15-й турРеймс1 : 2Брест
09.04.2023Франция - Лига 130-й турРеймс1 : 1Брест
30.10.2022Франция - Лига 113-й турБрест0 : 0Реймс
20.02.2022Франция - Лига 125-й турРеймс1 : 1Брест
17.10.2021Франция - Лига 110-й турБрест1 : 1Реймс
24.01.2021Франция - Лига 121-й турРеймс1 : 0Брест
13.12.2020Франция - Лига 114-й турБрест2 : 1Реймс
07.03.2020Франция - Лига 128-й турРеймс1 : 0Брест
09.03.2025Франция — Лига 125-й турБрест2 : 0
02.03.2025Франция — Лига 124-й тур2 : 1Брест
26.02.2025Кубок Франции1/4 финалаБрест2 : 3
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур0 : 0Брест
19.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матч7 : 0Брест
09.03.2025Франция — Лига 125-й турРеймс0 : 2
28.02.2025Франция — Лига 124-й тур3 : 0Реймс
25.02.2025Кубок Франции1/4 финала1 : 1 3 : 5Реймс
21.02.2025Франция — Лига 123-й тур1 : 0Реймс
16.02.2025Франция — Лига 122-й турРеймс0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2549
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2644
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2542
7 Страсбург2540
8 Ланс2536
9 Брест2536
10 Тулуза2534
11 Осер2632
12 Ренн2529
13 Нант2627
14 Анже2527
15 Реймс2522
16
Стыковая зона
Гавр2521
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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