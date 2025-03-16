Ростов - Краснодар 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 16:00
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
16 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Краснодар, которое состоится 16 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 2
|14.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
|08.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|06.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 5 : 3
|11.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|3-й тур
|0 : 4
|09.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|5 : 1
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|2 : 2
|11.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|07.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Ростов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|20
|43
|2
|Зенит
|20
|43
|3
|Спартак М
|20
|40
|4
|Динамо М
|20
|39
|5
|Локомотив М
|20
|37
|6
|ЦСКА
|20
|35
|7
|Ростов
|20
|30
|8
|Рубин
|20
|29
|9
|Акрон
|20
|25
|10
|Динамо Мх
|21
|21
|11
|Химки
|21
|20
|12
|Крылья Советов
|21
|19
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|20
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Факел
|21
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|21
|11