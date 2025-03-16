02:42 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 16 марта
Свернуть список

Ростов - Краснодар 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 16:00
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
16 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Ростов
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Краснодар, которое состоится 16 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов2 : 2Краснодар
14.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Краснодар2 : 0Ростов
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар0 : 0Ростов
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Краснодар3 : 2Ростов
08.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Ростов2 : 1Краснодар
07.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Краснодар3 : 2Ростов
21.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Краснодар3 : 0Ростов
06.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) Краснодар1 : 1 5 : 3Ростов
11.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 3-й тур Ростов0 : 4Краснодар
09.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Ростов3 : 2Краснодар
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур 5 : 1Ростов
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Ростов0 : 1
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 2Ростов
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Ростов1 : 1
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ростов1 : 1
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур 2 : 2Краснодар
11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Краснодар1 : 2
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 0 : 3Краснодар
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Краснодар2 : 2
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Ростов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2043
2 Зенит2043
3 Спартак М2040
4 Динамо М2039
5 Локомотив М2037
6 ЦСКА2035
7 Ростов2030
8 Рубин2029
9 Акрон2025
10 Динамо Мх2121
11 Химки2120
12 Крылья Советов2119
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2019
14
Стыковая зона
Ахмат2118
15
Зона вылета
Факел2114
16
Зона вылета
Оренбург2111

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close