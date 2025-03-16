Карлсруэ - Ульм 1846 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 14:30
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
16 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Ульм 1846, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Ульм 1846
Ульм
История личных встреч
|20.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|07.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 0
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|08.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|16.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|26
|48
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|26
|45
| 3
Плей-офф за повышение
|Кёльн
|25
|44
|4
|Кайзерслаутерн
|26
|43
|5
|Магдебург
|26
|42
|6
|Ганновер-96
|26
|42
|7
|Фортуна
|26
|41
|8
|Эльверсберг
|26
|40
|9
|Нюрнберг
|25
|38
|10
|Карлсруэ
|25
|36
|11
|Шальке-04
|26
|33
|12
|Гройтер Фюрт
|25
|33
|13
|Дармштадт 98
|25
|31
|14
|Пройссен Мюнстер
|26
|26
|15
|Герта
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ян
|26
|16