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Карлсруэ - Ульм 1846 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 14:30
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
16 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур
Карлсруэ
Ульм 1846

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Ульм 1846, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Ульм 1846
Ульм
История личных встреч
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Ульм 18460 : 1Карлсруэ
07.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 3 : 0Карлсруэ
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ1 : 0
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Карлсруэ3 : 1
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 1Карлсруэ
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Карлсруэ0 : 2
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Ульм 18460 : 1
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 1Ульм 1846
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Ульм 18460 : 0
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 0Ульм 1846
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Ульм 18460 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2648
2
Повышение
Падерборн 072645
3
Плей-офф за повышение
Кёльн2544
4 Кайзерслаутерн2643
5 Магдебург2642
6 Ганновер-962642
7 Фортуна2641
8 Эльверсберг2640
9 Нюрнберг2538
10 Карлсруэ2536
11 Шальке-042633
12 Гройтер Фюрт2533
13 Дармштадт 982531
14 Пройссен Мюнстер2626
15 Герта2526
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2523
17
Зона вылета
Ульм 18462519
18
Зона вылета
Ян2616

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