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Тюмень - Балтика 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 14:00
Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
16 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
Тюмень
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Балтика, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Балтика2 : 1Тюмень
25.05.2019 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Балтика1 : 1Тюмень
17.07.2018 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Тюмень4 : 1Балтика
12.05.2018 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Балтика3 : 1Тюмень
08.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Тюмень1 : 2Балтика
05.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Тюмень2 : 2Балтика
16.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Балтика1 : 0Тюмень
21.04.2016 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Тюмень1 : 1Балтика
27.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Балтика1 : 1Тюмень
16.05.2015 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Тюмень3 : 0Балтика
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Тюмень
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 1Тюмень
02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Тюмень
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 0Тюмень
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Тюмень3 : 3 2 : 4
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Балтика1 : 3
10.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Балтика0 : 0
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур 2 : 1Балтика
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Балтика0 : 0
23.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Балтика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М2447
2
Повышение
Балтика2347
3
Стыковая зона
Сочи2341
4
Стыковая зона
Черноморец2340
5 Урал2338
6 СКА-Хабаровск2335
7 Енисей2434
8 Ротор2332
9 Арсенал Т2331
10 Чайка2329
11 Нефтехимик2429
12 КАМАЗ2428
13 Родина2325
14 Шинник2425
15 Уфа2422
16
Зона вылета
Сокол2320
17
Зона вылета
Алания2319
18
Зона вылета
Тюмень2316

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