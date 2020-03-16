Тюмень - Балтика 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 14:00
Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
16 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Балтика, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|25.05.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|1 : 1
|17.07.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|4 : 1
|12.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|3 : 1
|08.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 2
|05.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|2 : 2
|16.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 0
|21.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 1
|27.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 1
|16.05.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|3 : 0
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|3 : 3 2 : 4
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|1 : 3
|10.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|24
|47
| 2
Повышение
|Балтика
|23
|47
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|23
|41
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|23
|40
|5
|Урал
|23
|38
|6
|СКА-Хабаровск
|23
|35
|7
|Енисей
|24
|34
|8
|Ротор
|23
|32
|9
|Арсенал Т
|23
|31
|10
|Чайка
|23
|29
|11
|Нефтехимик
|24
|29
|12
|КАМАЗ
|24
|28
|13
|Родина
|23
|25
|14
|Шинник
|24
|25
|15
|Уфа
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Сокол
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Алания
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|23
|16