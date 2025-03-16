02:42 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 16 марта
Свернуть список

Ротор - Сокол 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 14:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
16 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Ротор
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Сокол, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
07.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Сокол0 : 1Ротор
06.10.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 26-й тур Сокол3 : 1Ротор
17.03.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 3-й тур Ротор2 : 1Сокол
11.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 16-й тур Ротор1 : 2Сокол
17.03.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 2-й тур Сокол1 : 0Ротор
10.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Ротор
03.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Ротор0 : 0
19.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Ротор
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Ротор1 : 1
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Ротор1 : 0
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Сокол1 : 3
03.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Сокол
30.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Сокол0 : 1
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Сокол1 : 2
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 2 : 0Сокол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М2447
2
Повышение
Балтика2347
3
Стыковая зона
Сочи2341
4
Стыковая зона
Черноморец2340
5 Урал2338
6 СКА-Хабаровск2335
7 Енисей2434
8 Ротор2332
9 Арсенал Т2331
10 Чайка2329
11 Нефтехимик2429
12 КАМАЗ2428
13 Родина2325
14 Шинник2425
15 Уфа2422
16
Зона вылета
Сокол2320
17
Зона вылета
Алания2319
18
Зона вылета
Тюмень2316

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close