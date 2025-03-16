Ротор - Сокол 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 14:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
16 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Сокол, которое состоится 16 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|07.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|06.10.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|26-й тур
|3 : 1
|17.03.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|3-й тур
|2 : 1
|11.07.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|16-й тур
|1 : 2
|17.03.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|2-й тур
|1 : 0
|10.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|19.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 2
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|24
|47
| 2
Повышение
|Балтика
|23
|47
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|23
|41
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|23
|40
|5
|Урал
|23
|38
|6
|СКА-Хабаровск
|23
|35
|7
|Енисей
|24
|34
|8
|Ротор
|23
|32
|9
|Арсенал Т
|23
|31
|10
|Чайка
|23
|29
|11
|Нефтехимик
|24
|29
|12
|КАМАЗ
|24
|28
|13
|Родина
|23
|25
|14
|Шинник
|24
|25
|15
|Уфа
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Сокол
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Алания
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|23
|16