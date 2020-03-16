Осасуна - Хетафе 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 19:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
16 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Хетафе, которое состоится 16 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|23
|пз
|Абель Бретонес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|16
|пз
|Мой Гомес
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|14
|зщ
|Хуан Бернат
|5
|пз
|Луис Милья
|11
|пз
|Рамон Терратс
|6
|пз
|Крисантус Уче
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|9
|нп
|Борха Майораль
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|21.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|3 : 2
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|03.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|19.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|05.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|3 : 3
|21.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|10.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 2
|14.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|41
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Севилья
|27
|36
|10
|Райо Вальекано
|27
|36
|11
|Реал Сосьедад
|27
|34
|12
|Жирона
|27
|33
|13
|Хетафе
|27
|33
|14
|Осасуна
|26
|33
|15
|Эспаньол
|27
|28
|16
|Валенсия
|27
|27
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|27
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|28
|16