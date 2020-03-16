02:43 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 16 марта
Свернуть список

Осасуна - Хетафе 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 19:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
16 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Осасуна
Хетафе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Хетафе, которое состоится 16 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Хетафе
Хетафе
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
24 Испания зщ Алехандро Катена
23 Испания пз Абель Бретонес
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
14 Испания пз Рубен Гарсия
16 Испания пз Мой Гомес
19 Испания нп Брайан Сарагоса
17 Хорватия нп Анте Будимир
13 Испания вр Давид Сория
2 Того зщ Джене
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
16 Испания зщ Диего Рико
14 Испания зщ Хуан Бернат
5 Испания пз Луис Милья
11 Испания пз Рамон Терратс
6 Нигерия пз Крисантус Уче
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
9 Испания нп Борха Майораль
Главные тренеры
Испания Висенте Морено
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Хетафе1 : 1Осасуна
21.01.2024 Испания - Примера 21-й тур Осасуна3 : 2Хетафе
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Хетафе3 : 2Осасуна
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Хетафе2 : 1Осасуна
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Осасуна0 : 2Хетафе
11.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Осасуна1 : 1Хетафе
19.12.2021 Испания - Примера 18-й тур Хетафе1 : 0Осасуна
03.04.2021 Испания - Примера 29-й тур Осасуна0 : 0Хетафе
19.09.2020 Испания - Примера 2-й тур Хетафе1 : 0Осасуна
05.07.2020 Испания - Примера 34-й тур Осасуна0 : 0Хетафе
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Осасуна3 : 3
21.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 1 : 0Осасуна
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Осасуна1 : 1
10.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 1 : 1Осасуна
06.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала 2 : 0Осасуна
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Хетафе2 : 1
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 1 : 0Хетафе
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Хетафе1 : 2
14.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 1 : 2Хетафе
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 0 : 1Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2757
3
Лига чемпионов
Атлетико М2756
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2749
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2741
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Севилья2736
10 Райо Вальекано2736
11 Реал Сосьедад2734
12 Жирона2733
13 Хетафе2733
14 Осасуна2633
15 Эспаньол2728
16 Валенсия2727
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2727
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2816

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close