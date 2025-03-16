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Гронинген - Фортуна 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 15:30
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
16 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Гронинген
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Фортуна, которое состоится 16 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Фортуна
Ситтард-Гелен
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
4 Швеция зщ Яльмар Экдаль
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
18 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
20 Нидерланды пз Матс Сёнтьенс
10 Италия пз Лучано Валенте
16 Нидерланды пз Дэйв Квакман
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
14 Бразилия зщ Родриго Гут
12 Португалия пз Иву Пинту
20 Франция пз Эдуар Мишю
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
10 Хорватия пз Ален Халилович
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
19 Сербия нп Боян Радулович
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Фортуна1 : 0Гронинген
08.02.2024 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гронинген0 : 0 4 : 3Фортуна
02.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Фортуна3 : 1Гронинген
13.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гронинген2 : 3Фортуна
12.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гронинген0 : 1Фортуна
27.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Фортуна1 : 4Гронинген
28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гронинген1 : 0Фортуна
25.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фортуна1 : 3Гронинген
30.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Фортуна1 : 0Гронинген
12.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Гронинген3 : 0Фортуна
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Гронинген1 : 1
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 3Гронинген
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Гронинген2 : 1
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 0Гронинген
28.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 1Гронинген
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Фортуна1 : 0
28.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 2Фортуна
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 0Фортуна
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фортуна0 : 2
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2563
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2555
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2649
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2444
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2541
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2532
9 Херенвен2530
10 НЕК Неймеген2629
11 НАК Бреда2629
12 Гронинген2428
13 Хераклес2527
14 ПЕК Зволле2525
15 Спарта2524
16
Стыковая зона
Виллем II2524
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2615

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