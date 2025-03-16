Гронинген - Фортуна 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 15:30
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
16 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Фортуна, которое состоится 16 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|4
|зщ
|Яльмар Экдаль
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|2
|зщ
|Wouter Prins
|18
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|20
|пз
|Матс Сёнтьенс
|10
|пз
|Лучано Валенте
|16
|пз
|Дэйв Квакман
|26
|нп
|Thom van Bergen
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|14
|зщ
|Родриго Гут
|12
|пз
|Иву Пинту
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|10
|пз
|Ален Халилович
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|19
|нп
|Боян Радулович
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Данни Бёйс
История личных встреч
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|08.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|02.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|13.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|2 : 3
|12.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|27.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 4
|28.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|25.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 3
|30.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 0
|12.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 0
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 0
|28.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|28.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|63
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|55
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|26
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|24
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|25
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|25
|32
|9
|Херенвен
|25
|30
|10
|НЕК Неймеген
|26
|29
|11
|НАК Бреда
|26
|29
|12
|Гронинген
|24
|28
|13
|Хераклес
|25
|27
|14
|ПЕК Зволле
|25
|25
|15
|Спарта
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|26
|15