Владелец может продать «Севилью» в начале 2026 года

Дата публикации: 09-11-2025 16:46

Продажа футбольного клуба «Севилья», одного из самых титулованных коллективов Испании, постепенно становится все более вероятной. Как сообщает авторитетное издание AS, процесс передачи собственности существенно активизируется к концу текущего календарного года, а окончательное завершение сделки может состояться уже в начале 2026 года. Ситуация вокруг клуба, который на протяжении долгого периода времени находился в эпицентре акционерных войн и разногласий между основными владельцами, выходит на новый виток развития.

В настоящее время интерес к «Севилье» проявляют несколько крупных иностранных инвестиционных фондов и потенциальных покупателей, рассматривая приобретение одного из самых известных брендов в испанском и мировом футболе. Однако для успешного заключения сделки необходимо достигнуть согласия между нынешними ключевыми акционерами клуба — без компромисса с их стороны выход на новый уровень невозможен. По мнению экспертов, чтобы не упустить выгодное предложение и завершить продажу на выгодных условиях, соглашение между совладельцами должен быть оформлено не позднее 2027 года.

Важным препятствием для будущих инвесторов является значительный финансовый долг клуба. По официальной информации, озвученной руководством «Севильи», сумма задолженности составляет порядка €100 млн. Однако некоторые источники утверждают, что долговое бремя оказывается существенно выше и может превышать €200 млн. Это обстоятельство может сказаться на итоговой стоимости сделки и условиях вступления новых владельцев в права собственности.

На сегодняшний день «Севилья» находится под управлением известных в Испании футбольных семейств: Гихарро, Каррион, Алес и Кастро, а пост президента клуба занимает Хосе Мария дель Нидо Карраско. Будущее клуба во многом зависит от того, каким станет следующий этап: удастся ли привлечь инвестиции и снизить долговые обязательства или «Севилья» продолжит балансировать на грани серьезных финансовых вызовов.