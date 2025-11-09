«Зенит» не сумел одолеть «Крылья Советов» в гостевом матче РПЛ

Дата публикации: 09-11-2025 16:48

В 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги на поле стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялась зрелищная встреча между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Зенит». Главным судьёй этого поединка выступил Сергей Карасёв, который уверенно контролировал ход матча и справился со своей работой без особых нареканий. Итоговый счет встречи — 1:1, что стало настоящей интригой для болельщиков обеих команд.

Игра началась довольно осторожно: оба коллектива старались не рисковать, выжидая ошибок соперника. Первый тайм завершился без забитых голов, однако с самого начала второго тайма страсти на поле разгорелись нешуточные. Уже на 47-й минуте полузащитник хозяев Фернандо Костанца продемонстрировал отличную индивидуальную технику и уверенно отправил мяч в ворота гостей, открыв счет матча. После этого «Зенит» активизировался, и на 56-й минуте нападающий Максим Глушенков восстановил равновесие, воспользовавшись ошибкой защиты «Крыльев Советов» и точно завершив голевую атаку.

После этого моментами и у одной, и у другой команды были отличные шансы вырвать победу, однако линия обороны и надежная игра вратарей не позволили изменить счет. Таким образом, встреча завершилась боевой ничьей, которая принесла каждой из команд по одному очку.

В турнирной таблице по итогам 15 проведённых матчей «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева занимают 13-е место, имея в активе 14 очков. «Зенит» после этой встречи располагается на третьей строчке с 30 набранными баллами, уступая лидерам чемпионата.

В следующем туре, 23 ноября, «Крылья Советов» предстоит сыграть против «Ростова», а «Зенит» встретится с командой «Пари НН». Для обеих команд предстоящие матчи будут важными в борьбе за турнирные очки и улучшение позиций в РПЛ. Болельщики с нетерпением ожидают новых ярких сражений на футбольных полях страны.