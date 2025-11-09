Дата публикации: 09-11-2025 16:47

Согласно данным отчёта Испанской обсерватории расизма и ксенофобии (OBERAXE), за последний год в интернет-пространстве Испании наблюдается тревожная тенденция: подавляющее большинство расистских оскорблений среди профессиональных футболистов пришлось именно на молодого игрока каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля. Как сообщает авторитетное издание El País, около 60% всех случаев оскорблений на почве расизма в адрес испанских футболистов в социальных сетях были связаны именно с Ямалем. Для сравнения, на Винисиуса Жуниора — бразильского легионера мадридского «Реала» — пришлось в два раза меньше аналогичных сообщений.

Особенно острый всплеск расистских и ксенофобских нападок был зафиксирован во время вручения престижной индивидуальной награды — «Золотого мяча» — которая проходила в Париже. Уже на следующий день после церемонии количество оскорбительных комментариев в адрес Ламина Ямаля заметно возросло, причём большинство из них отличались крайне грубым и унижающим человеческое достоинство содержанием. В частности, одну из наиболее распространённых форм кибербуллинга составили оскорбления, относящиеся к происхождению юного футболиста: Ямаля называли «нелегальным иммигрантом», несмотря на то, что он родился в Испании, владеет испанским паспортом и с раннего возраста выступает за национальные сборные своей страны.

Проблема расистских выпадов в испанском обществе, особенно в спортивной среде и соцсетях, остаётся острой уже не первый год. Аналитики OBERAXE отмечают, что подобные случаи — далеко не единичные инциденты. Комментарии с явно выраженной нетерпимостью по причине этнической принадлежности, цвета кожи или религиозных убеждений возникают с тревожной регулярностью. При этом, несмотря на долгие годы профессиональной интеграции африканских и марокканских футболистов в испанский спорт, значительная часть аудитории по-прежнему воспринимает игроков с подобным происхождением как чужих.

Тем не менее футбольная карьера Ламина Ямаля развивается стремительно. В текущем сезоне талантливый вингер уже провёл за основную команду «Барселоны» 10 матчей, продемонстрировав впечатляющую результативность: на его счету 5 забитых мячей и 4 голевых передачи партнёрам. Сам спортсмен неоднократно подчёркивал в интервью, что считает себя патриотом своей страны и мечтает защищать цвета национальной сборной Испании на крупнейших турнирах мира.

Подобные случаи, отмеченные в докладе OBERAXE, вновь поднимают вопрос о необходимости усиленного контроля над содержанием в социальных сетях и принятия новых мер по противодействию дискриминации — как в спорте, так и за его пределами. Эксперты считают, что борьба с расизмом требует консолидации усилий со стороны клубов, футбольных ассоциаций и самих пользователей интернета, ведь давление и ненависть в киберпространстве могут оказывать разрушительное воздействие даже на самых сильных молодых звезд.