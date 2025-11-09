Монтес появился на матче с «Оренбургом» с большим фингалом под глазом

Дата публикации: 09-11-2025 16:50

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес привлек внимание публики, выйдя на поле в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга» с заметным, огромным синяком под глазом.

Это повреждение Монтес получил в результате столкновения с форвардом Ливаем Гарсией в горячем матче четвертьфинала Кубка России, где «Локомотив» встречался с московским «Спартаком». Напомним, железнодорожники уступили сопернику со счётом 1:3, а сам мексиканец покинул поле уже на 30-й минуте, не сумев в полной мере продолжить игру из-за травмы.

Тем не менее, несмотря на заметное повреждение, Монтес проявил силу характера и профессионализм, восстановившись за короткое время и вновь появившись в старте в следующем важном матче против «Оренбурга». Подобная самоотдача защитника не осталась незамеченной болельщиками и тренерским штабом, ведь стабильное присутствие Монтеса на поле крайне важно для обороны команды.

В текущем сезоне Сесар Монтес уже принял участие в 14 встречах за «Локомотив» во всех турнирах, отличившись одним забитым голом. После 14 сыгранных туров РПЛ команда из Москвы держится на пятом месте в чемпионате, набрав 27 очков. В то же время «Оренбург» с 11 очками занимает четырнадцатую строчку в таблице, а первое место уверенно удерживает московский ЦСКА, на счету которого 33 балла.

Участие Монтеса с травмой лишний раз подчеркивает его важность для «Локомотива» и готовность бороться за успех даже через боль.