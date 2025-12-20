«Ливерпуль» обсуждает продление контракта с Собослаи

Дата публикации: 20-12-2025 02:35

Футбольный клуб "Ливерпуль" начал переговоры о продлении контракта с венгерским полузащитником Домиником Собослаи. По информации издания Indykaila, руководство мерсисайдцев хочет сохранить своего 25-летнего лидера, на которого сейчас обратили внимание сразу несколько топ-клубов Европы. Собослаи считается одним из ключевых футболистов нынешнего состава, и клуб намерен удержать венгра на длительный срок.

В "Ливерпуле" серьезно опасаются того, что могут потерять столь важного игрока, поэтому готовят для него новый долгосрочный контракт на более выгодных финансовых условиях, чем сейчас. Сам Доминик уже подтвердил, что готов продолжить выступления за команду, однако подчёркивает, что рассчитывает на существенное улучшение условий соглашения.

В сезоне 2023/24 Собослаи принял участие в 23 матчах во всех турнирах за "Ливерпуль", отличившись пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Нынешний контракт венгра истекает только летом 2028 года, а его трансферная стоимость по данным Transfermarkt оценивается в 85 миллионов евро. Ранее сообщалось, что к полузащитнику проявляют интерес несколько грандов из Италии и Испании, что только усиливает желание "Ливерпуля" сохранить своего футболиста.