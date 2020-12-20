Борнмут - Бёрнли 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 17:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
20 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Бёрнли, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
|1
|вр
|Джордже Петрович
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|8
|пз
|Алекс Скотт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|23
|зщ
|Лукас Пирес
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|27
|нп
|Армандо Броя
|7
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Скотт Паркер
История личных встреч
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 4
|09.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 2
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|06.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 3
|22.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|13.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|29.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|15.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 4
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|16
|33
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|16
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|26
|7
|Ливерпуль
|16
|26
|8
|Сандерленд
|16
|26
|9
|Эвертон
|16
|24
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|13
|Борнмут
|16
|21
|14
|Фулхэм
|16
|20
|15
|Брентфорд
|16
|20
|16
|Ноттингем Форест
|16
|18
|17
|Лидс Юнайтед
|16
|16
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|2