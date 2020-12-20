02:31 ()
Свернуть список

Борнмут - Бёрнли 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 17:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
20 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Борнмут
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Бёрнли, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
1СербияврДжордже Петрович
5АргентиназщМаркос Сенеси
18ФранциязщБафоде Диаките
3ФранциязщАдриен Трюффер
20ИспаниязщАлехандро Хименес
8АнглияпзАлекс Скотт
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
19НидерландынпДжастин Клюйверт
9Бразилиянп Эванилсон
7УэльснпДэвид Брукс
1СловакияврМартин Дубравка
18ШвециязщЯльмар Экдаль
5ФранциязщМаксим Эстеве
2АнглиязщКайл Уокер
23БразилиязщЛукас Пирес
8ФранцияпзЛесли Угочукву
24ИрландияпзДжош Каллен
16ПортугалияпзФлорентину Луиш
27АлбаниянпАрмандо Броя
7ДаниянпЯкоб Бруун Ларсен
10АнглиянпМаркус Эдвардс
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
АнглияСкотт Паркер
История личных встреч
03.03.2024Англия - Премьер-лига27-й турБёрнли0 : 2Борнмут
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турБорнмут2 : 1Бёрнли
07.01.2023Кубок Англии1/32 финалаБорнмут2 : 4Бёрнли
09.02.2021Кубок Англии1/8 финалаБёрнли0 : 2Борнмут
22.02.2020Англия - Премьер-лига27-й турБёрнли3 : 0Борнмут
21.12.2019Англия - Премьер-лига18-й турБорнмут0 : 1Бёрнли
06.04.2019Англия - Премьер-лига33-й турБорнмут1 : 3Бёрнли
22.09.2018Англия - Премьер-лига6-й турБёрнли4 : 0Борнмут
13.05.2018Англия - Премьер-лига38-й турБёрнли1 : 2Борнмут
29.11.2017Англия - Премьер-лига14-й турБорнмут1 : 2Бёрнли
15.12.2025Англия — Премьер-лига16-й тур4 : 4Борнмут
06.12.2025Англия — Премьер-лига15-й турБорнмут0 : 0
02.12.2025Англия — Премьер-лига14-й турБорнмут0 : 1
29.11.2025Англия — Премьер-лига13-й тур3 : 2Борнмут
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турБорнмут2 : 2
13.12.2025Англия — Премьер-лига16-й турБёрнли2 : 3
06.12.2025Англия — Премьер-лига15-й тур2 : 1Бёрнли
03.12.2025Англия — Премьер-лига14-й турБёрнли0 : 1
29.11.2025Англия — Премьер-лига13-й тур3 : 1Бёрнли
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турБёрнли0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1636
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1634
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1633
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1626
6 Манчестер Юнайтед1626
7 Ливерпуль1626
8 Сандерленд1626
9 Эвертон1624
10 Брайтон энд Хоув Альбион1623
11 Тоттенхэм Хотспур1622
12 Ньюкасл Юнайтед1622
13 Борнмут1621
14 Фулхэм1620
15 Брентфорд1620
16 Ноттингем Форест1618
17 Лидс Юнайтед1616
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1613
19
Зона вылета
Бёрнли1610
20
Зона вылета
Вулверхэмптон162

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close