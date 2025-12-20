Джейк Пол - Энтони Джошуа 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 05:00
Арена: Касейя-центр (Майами, США)
20 Декабря 2025 года в 06:00 (+03:00) (+03:00). Прочие бои 2025, MVP
Джейк Пол - Энтони Джошуа
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Многие любители единоборств, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между Джейк Пол - Энтони Джошуа, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Прочие бои 2025, MVP, Арена: Касейя-центр (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.