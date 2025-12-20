Джейк Пол - Энтони Джошуа 20 Декабря прямая трансляция

Многие любители единоборств, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между Джейк Пол - Энтони Джошуа, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Прочие бои 2025, MVP, Арена: Касейя-центр (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.