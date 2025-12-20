02:32 ()
РБ Лейпциг - Байер 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 19:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
20 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
РБ Лейпциг
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Байер, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Байер
Леверкузен
1ВенгрияврПетер Гулачи
19СербиязщКоста Неделькович
4ВенгриязщВилли Орбан
22ГерманиязщДавид Раум
23ФранциязщКастелло Люкеба
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
24АвстрияпзКсавер Шлагер
9БельгиянпЖоан Бакайоко
11ДаниянпКонрад Хардер
27ФранциянпТидиам Гомис
1НидерландыврМарк Флеккен
44ФранциязщЖануэль Белосьян
13Бразилиязщ Артур
8ГерманияпзРоберт Андрих
24ИспанияпзАлеш Гарсия
7ГерманияпзЙонас Хофман
10СШАпзМалик Тилльман
16ФранцияпзАксель Тап-Кобрисса
17МароккопзЭлисс Бен-Сегир
18АргентинанпАлехо Сарко
23НигериянпНейтан Телла
ГерманияОле Вернер
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турРБ Лейпциг2 : 2Байер
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турБайер2 : 3РБ Лейпциг
20.01.2024Германия - Бундеслига18-й турРБ Лейпциг2 : 3Байер
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турБайер3 : 2РБ Лейпциг
23.04.2023Германия - Бундеслига29-й турБайер2 : 0РБ Лейпциг
29.10.2022Германия - Бундеслига12-й турРБ Лейпциг2 : 0Байер
17.04.2022Германия - Бундеслига30-й турБайер0 : 1РБ Лейпциг
28.11.2021Германия - Бундеслига13-й турРБ Лейпциг1 : 3Байер
30.01.2021Германия — Бундеслига19-й турРБ Лейпциг1 : 0Байер
26.09.2020Германия - Бундеслига2-й турБайер1 : 1РБ Лейпциг
12.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур3 : 1РБ Лейпциг
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турРБ Лейпциг6 : 0
02.12.2025Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг3 : 1
28.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур0 : 0РБ Лейпциг
23.11.2025Германия — Бундеслига11-й турРБ Лейпциг2 : 0
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й турБайер2 : 0
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБайер2 : 2
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур2 : 0Байер
02.12.2025Кубок Германии1/8 финала0 : 1Байер
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБайер1 : 2
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1438
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1429
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1429
4
Лига чемпионов
Байер1426
5
Лига Европы
Хоффенхайм1426
6
Лига конференций
Штутгарт1425
7 Айнтрахт Ф1424
8 Унион1418
9 Фрайбург1417
10 Кёльн1416
11 Боруссия М1416
12 Вердер1416
13 Вольфсбург1415
14 Гамбург1415
15 Аугсбург1413
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1411
17
Зона вылета
Хайденхайм1411
18
Зона вылета
Майнц147

