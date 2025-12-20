РБ Лейпциг - Байер 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 19:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
20 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Байер, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Петер Гулачи
|19
|зщ
|Коста Неделькович
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|9
|нп
|Жоан Бакайоко
|11
|нп
|Конрад Хардер
|27
|нп
|Тидиам Гомис
|1
|вр
|Марк Флеккен
|44
|зщ
|Жануэль Белосьян
|13
|зщ
|Артур
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|7
|пз
|Йонас Хофман
|10
|пз
|Малик Тилльман
|16
|пз
|Аксель Тап-Кобрисса
|17
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|18
|нп
|Алехо Сарко
|23
|нп
|Нейтан Телла
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|17.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|28.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|30.01.2021
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|12.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|6 : 0
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|28.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|38
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|14
|26
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|14
|25
|7
|Айнтрахт Ф
|14
|24
|8
|Унион
|14
|18
|9
|Фрайбург
|14
|17
|10
|Кёльн
|14
|16
|11
|Боруссия М
|14
|16
|12
|Вердер
|14
|16
|13
|Вольфсбург
|14
|15
|14
|Гамбург
|14
|15
|15
|Аугсбург
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|14
|7