Осасуна - Алавес 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 19:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
20 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Алавес, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Алавес
Витория
|1
|вр
|Серхио Эррера
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|19
|зщ
|Валентин Розье
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
|6
|пз
|Лукас Торро
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|23
|пз
|Абель Бретонес
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|24
|зщ
|Виктор Парада
|8
|пз
|Антонио Бланко
|20
|пз
|Калебе Гонсалвеш
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|4
|пз
|Денис Суарес
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|15
|нп
|Лукас Бое
Главные тренеры
|Алессио Лиши
|Эдуардо Коудет
История личных встреч
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|04.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|31.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|24.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|03.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|4 : 2
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 4 ДВ
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|08.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 5
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 3
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Бетис
|16
|25
|7
|Атлетик Б
|17
|23
|8
|Сельта
|16
|22
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Севилья
|16
|20
|11
|Эльче
|16
|19
|12
|Райо Вальекано
|16
|18
|13
|Алавес
|16
|18
|14
|Мальорка
|16
|17
|15
|Реал Сосьедад
|16
|16
|16
|Осасуна
|16
|15
|17
|Жирона
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9