02:31 ()
Свернуть список

Осасуна - Алавес 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 19:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
20 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Осасуна
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Алавес, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Алавес
Витория
1ИспанияврСерхио Эррера
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщХорхе Эррандо
19ФранциязщВалентин Розье
7ИспанияпзХон Монкайола
10ИспанияпзАймар Орос
6ИспанияпзЛукас Торро
14ИспанияпзРубен Гарсия
23ИспанияпзАбель Бретонес
21ИспаниянпВиктор Муньос
17ХорватиянпАнте Будимир
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5ИспаниязщХон Пачеко
24ИспаниязщВиктор Парада
8ИспанияпзАнтонио Бланко
20БразилияпзКалебе Гонсалвеш
19ИспанияпзПабло Ибаньес
4ИспанияпзДенис Суарес
21АлжирнпАбдеррахман Реббах
15АргентинанпЛукас Бое
Главные тренеры
ИталияАлессио Лиши
АргентинаЭдуардо Коудет
История личных встреч
24.05.2025Испания — Примера38-й турАлавес1 : 1Осасуна
08.12.2024Испания — Примера16-й турОсасуна2 : 2Алавес
04.03.2024Испания - Примера27-й турОсасуна1 : 0Алавес
01.10.2023Испания - Примера8-й турАлавес0 : 2Осасуна
10.04.2022Испания - Примера31-й турОсасуна1 : 0Алавес
18.09.2021Испания - Примера5-й турАлавес0 : 2Осасуна
27.02.2021Испания - Примера25-й турАлавес0 : 1Осасуна
31.12.2020Испания - Примера16-й турОсасуна1 : 1Алавес
24.06.2020Испания - Примера31-й турАлавес0 : 1Осасуна
03.11.2019Испания - Примера12-й турОсасуна4 : 2Алавес
17.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур2 : 4 ДВОсасуна
13.12.2025Испания — Примера16-й тур2 : 0Осасуна
08.12.2025Испания — Примера15-й турОсасуна2 : 0
02.12.2025Кубок Испании2-й раунд3 : 5Осасуна
29.11.2025Испания — Примера14-й тур2 : 2Осасуна
17.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й турАлавес1 : 0
14.12.2025Испания — Примера16-й турАлавес1 : 2
06.12.2025Испания — Примера15-й турАлавес1 : 0
02.12.2025Кубок Испании2-й раунд0 : 3Алавес
29.11.2025Испания — Примера14-й тур3 : 1Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1743
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1739
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1630
6
Лига конференций
Бетис1625
7 Атлетик Б1723
8 Сельта1622
9 Хетафе1620
10 Севилья1620
11 Эльче1619
12 Райо Вальекано1618
13 Алавес1618
14 Мальорка1617
15 Реал Сосьедад1616
16 Осасуна1615
17 Жирона1615
18
Зона вылета
Валенсия1615
19
Зона вылета
Овьедо1610
20
Зона вылета
Леванте159

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close