Эксельсиор - ПЕК Зволле 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 19:45
20 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - ПЕК Зволле, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 4
|15.12.2020
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 0
|17.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 2
|06.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|14.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|09.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 2
|01.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|21.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 2
|01.05.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|05.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|6 : 1
|03.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|28.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|43
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|16
|29
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|16
|28
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|16
|26
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|24
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|16
|23
|9
|Херенвен
|16
|20
|10
|Спарта
|16
|20
|11
|ПЕК Зволле
|16
|19
|12
|Гоу Эхед Иглс
|16
|18
|13
|Фортуна
|16
|18
|14
|Эксельсиор
|15
|16
|15
|Волендам
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|16
|14
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Телстар
|16
|12