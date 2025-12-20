02:33 ()
Эксельсиор - ПЕК Зволле 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 19:45
20 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Эксельсиор
ПЕК Зволле

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - ПЕК Зволле, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле2 : 1Эксельсиор
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Эксельсиор2 : 4ПЕК Зволле
15.12.2020 Кубок Нидерландов 2-й раунд Эксельсиор2 : 0ПЕК Зволле
17.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Эксельсиор0 : 2ПЕК Зволле
06.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур ПЕК Зволле2 : 0Эксельсиор
14.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур ПЕК Зволле1 : 1Эксельсиор
09.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Эксельсиор1 : 2ПЕК Зволле
01.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур ПЕК Зволле1 : 1Эксельсиор
21.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Эксельсиор0 : 2ПЕК Зволле
01.05.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Эксельсиор2 : 2ПЕК Зволле
05.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Эксельсиор0 : 2
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Эксельсиор1 : 0
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2Эксельсиор
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Эксельсиор1 : 2
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 2 : 2Эксельсиор
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур ПЕК Зволле1 : 0
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 6 : 1ПЕК Зволле
03.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПЕК Зволле1 : 3
28.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур ПЕК Зволле2 : 1
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1643
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1634
3
Лига чемпионов
Аякс1629
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1628
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1626
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1624
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1623
9 Херенвен1620
10 Спарта1620
11 ПЕК Зволле1619
12 Гоу Эхед Иглс1618
13 Фортуна1618
14 Эксельсиор1516
15 Волендам1614
16
Стыковая зона
Хераклес1614
17
Зона вылета
НАК Бреда1613
18
Зона вылета
Телстар1612

