Дата публикации: 19-02-2026 18:50

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам резко раскритиковал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью в связи с возникшим расистским скандалом вокруг нападающего мадридского «Реала» Винисиуса. Напомним, что бразильский футболист заявил, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни оскорбил его, назвав обезьяной во время первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА. Однако Моуринью после игры выразил сомнения по поводу того, что его игрок действительно называл Винисиуса такими словами.

«Характер высказываний Моуринью многое объясняет и показывает, почему общество не движется вперёд в вопросах расизма. Моуринью – безусловно блестящий тренер с выдающейся карьерой и большим опытом работы с темнокожими футболистами. Тем не менее, это не оправдывает его, во-первых, в сомнениях относительно достоверности расистского акта, а во-вторых, в попытках возложить ответственность на жертву за то, как он праздновал забитый гол. Как он может позволить себе такое говорить? Кто он такой, чтобы решать, каким образом Винисиус имеет право выражать свои эмоции? Эти слова исходят от человека, чьё мышление окрашено чувством превосходства белой расы и нарциссизмом.

Расизм, с которым столкнулся Винисиус, не связан с его поведением, а исключительно с цветом кожи. Вы действительно считаете, что дети и спортсмены, подвергшиеся расистским оскорблениям в школе или на поле, виноваты в этом из-за собственного поведения? Нет, конечно! Моуринью, по сути, намекает, что в происходящем виноват сам Винисиус. Чувство превосходства, свойственное некоторым белым людям, мешает им понять переживания жертв расизма. Как можно игнорировать прямые слова игроков? Может, Винисиус сошёл с ума, выдумал обиды и побежал жаловаться судье? Мбаппе тоже слышал эти оскорбления — и что, он тоже потерял рассудок? Темнокожие футболисты – параноики, придумывающие истории? Такое восприятие просто возмутительно.

Это выглядит жалко, когда Моуринью пытается убедить всех, что Винисиус сам виноват в расизме, с которым он столкнулся. Подобный подход принижает самого спортсмена и свидетельствует о мелочности самого Моуринью. Пока подобное мышление будет существовать, борьба против расизма останется фрагментированной и неэффективной. Более того, это является частью долгой истории расизма. Жаль, что Моуринью воспринимает данную проблему не как человек, а исключительно с точки зрения белого человека», — приводит слова Тюрама спортивное издание L’Equipe.

Таким образом, высказывания Тюрама поднимают важную тему о необходимости осознания и уважения переживаний жертв расизма в спорте. Ключевым фактором в борьбе с дискриминацией служит поддержка потерпевших и объективная оценка инцидентов, а не попытки обвинить жертв или ставить под сомнение их слова. Пример Винисиуса — яркое напоминание о том, что проблемы расизма актуальны и в современном футболе, и требуют единой и решительной реакции от всех участников игрового процесса, включая тренеров, игроков и руководителей клубов.