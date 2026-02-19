Средний палец, не та машина и другое: 5 необычных случаев расторжения контракта в футболе

Дата публикации: 19-02-2026 11:00

Формулировку «расторжение контракта по обоюдному согласию сторон» не всегда следует воспринимать буквально. 5 необычных историй о досрочном завершении трудовых отношений.

Али Карими и религия

В 2008 году иранец Али Карими вернулся на родину для завершения карьеры. В 2009-ом он присоединился к клубу Стил Азин, а год спустя попал в скандал на религиозной почве - в Иране это намного серьезнее, чем в большинстве стран мира.

Его партнеры и члены тренерского штаба начали пост с наступлением Рамадана – священного месяца для мусульман. А Карими этого делать не стал, сославшись на желание сохранить оптимальную спортивную форму. Боссы клуба восприняли поступок экс-полузащитника мюнхенской Баварии, как оскорбление своих религиозных чувств, и инициировали расторжение контракта. Однако вскоре они пересмотрели свое решение, не желая терять игрока, имеющего культовый статус в Иране. Али восстановили в клубе, но оштрафовали на кругленькую сумму. В свою очередь, Карими принес искренние извинения и объяснил свои действия в весьма корректной форме.

Никлас Бендтнер сел не в ту машину

В 2014 году датчанин подписал 3-летний контракт с Вольфсбургом, но до конца срока не доиграл. Как известно, клуб из одноименного города принадлежит автомобильному концерну Volkswagen, а игрокам предписано ездить на автомобилях только этого бренда.

Однажды enfant terrible датского футбола опубликовал в своем Instagram свое фото рядом с Mercedes-Benz S-Class, выпущенным одним одним из главных конкурентов Volkswagen. Подпись под фото гласила: «Еду на очередную тренировку». Тогдашний спортивный директор Вольфсбурга и экс-футболист сборной ФРГ Клаус Аллофс выразил недовольство поступком датского нападающего. В итоге пребывание Никласа в Вольфсбурге закончилось примерно за 14 месяцев до фактического истечения контракта.

По крайней мере, Бендтнер вернул клубу Volkswagen целым - ведь опыт автомобильных аварий у датчанина тоже был.

Артем Милевский – беспечный ездок

В сезоне 2013/14 форвард из Украины подписал контракт с турецким Газиантепом. В Турцию Артем перевез свой спорткар Ferrari California, на котором лихачил еще в Киеве.



В провинциальном Газиантепе престижное авто превратилось в груду металлолома после удара в ограждение на скоростном шоссе. Сам Милевский почти не пострадал, но дорожная полиция обнаружила в его крови 1.31 промилле алкоголя. Руководство клуба не захотело нести репутационные риски и быстро рассталось со скандальным футболистом.

Средний палец Штефана Эффенберга

Штефан Эффенберг был весьма неоднозначной личностью в мировом футболе 1990-х. С одной стороны, это эффективный атакующий полузащитник, делавший разницу на поле. С другой - грубиян и скандалист, не сдерживавший эмоции даже в безобидных ситуациях.

На чемпионате мира 1994 года в США болельщики сборной Германии были недовольны ходом матча Mannschaft против Южной Кореи и стали выкрикивать обидные слова в адрес Эффе. Оскорбления с трибун совпали с неожиданной заменой Штефана, и тот показал фанатам средний палец. Жест немца попал в кадр телетрансляции, после чего Эффенберга отчислили из сборной и фактически навсегда отказались от услуг элитного полузащитника - впоследствии он сыграл за сборную Гекрмании только 2 товарищеских матча.

Но средний палец не помешал Штефану в 2001 году первый и единственный раз в карьере выиграть вожделенную Лигу чемпионов. В то время Бавария имела прозвище ФК Голливуд и была готова тратить силы, чтобы держать в узде скандалистов.

Юлен Лопетеги вел тайные переговоры

В 2018 году Юлен Лопетеги приехал на чемпионат мира в качестве главного тренера сборной Испании. Но за день до старта турнира национальная федерация отстранила его от выполнения своих обязанностей: Лопетеги скрыл от боссов факт подписания контракта с мадридским Реалом после окончания мундиаля. В итоге проиграли все: Furia Roja в статусе фаворита провалила турнир с и.о. главного тренера Фернандо Йерро, а Лопетеги уволили из Реала через 4,5 месяца после вступления в должность. В Мадриде ему не простили разгром от Барселоны со счетом 1:5.

