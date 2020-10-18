Эспаньол - Кадис 18 Октября прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
18 Октября 2021, Понедельник. 22:00 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Кадис, которое состоится 18 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Висенте Перис Морено
|Альваро Сервера
История личных встреч
|04.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|01.11.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1