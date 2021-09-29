Динамо Киев - Бавария 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
23 Ноября 2021, Вторник. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Бавария, которое состоится 23 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев, Украина
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Юлиан Нагельсман
|Дино Топпмеллер
История личных встреч
|29.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 2
|5 : 0